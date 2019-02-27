Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 247 Yerleşim Biriminin Yolu Kardan Kapandı (2)

Hakkari'de 247 Yerleşim Biriminin Yolu Kardan Kapandı (2)

2 saat önce

HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 247 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de 247 Yerleşim Biriminin Yolu Kardan Kapandı (2), System.String[]
HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 247 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde dün akşam sattlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari merkeze bağlı 32 köy ve 80 mezra ile Yüksekova ilçesinde 59 köy ve 76 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı. Şehir merkezinde ise belediye ekipleri yol temizleme çalışması yaparken bazı vatandaşlar da evlerinin damlarını temizledi. - Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:46 Kaynak: DHA

Yüksekova, Hakkari, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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