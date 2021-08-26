Yüksekova'da 25 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Yüksekova'da 25 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi
26.08.2021 17:00
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta yapılan aramada 13 kilo 700 gram eroin ile 11 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta yapılan aramada 13 kilo 700 gram eroin ile 11 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 25 Ağustos 2021 günü Yüksekova ilçesinde tespiti yapılan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 13 kilo 700 gram eroin maddesi ile 11 kilo 900 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
Son Dakika 18:07 Kabil Havalimanı yakınlarındaki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi 17:43 Servet değerindeki 1,5 milyonluk lüks otomobil yarım saatte küle döndü 17:35 Patlamanın yaşandığı Kabil Havalimanı çevresinden ilk görüntüler geldi 17:24 Son Dakika: Kabil Havalimanı'ndaki patlamayla ilgili MSB'den açıklama: İki patlama oldu, birliğimizde herhangi bir zayiat yok 16:58 Son Dakika: Kabil Havalimanı yakınlarında patlama yaşandı 16:11 Kısa süre önce ayrılan Aras Bulut İynemli ile Bige Önal barıştı 15:59 Son Dakika: Cristiano Ronaldo, Manchester City ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı 15:37 Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı