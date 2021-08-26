Yüksekova'da 25 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta yapılan aramada 13 kilo 700 gram eroin ile 11 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 25 Ağustos 2021 günü Yüksekova ilçesinde tespiti yapılan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 13 kilo 700 gram eroin maddesi ile 11 kilo 900 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ