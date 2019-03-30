Hakkari'de 25 Kilo Eroin Ele Geçirildi

HAKKARİ'de güvenlik güçlerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı araçta, 25 kilo 480 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

HAKKARİ'de güvenlik güçlerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı araçta, 25 kilo 480 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.



Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerinin şüphe üzerinde durdurduğu bir araçta arama yapıldı. Aramada, 25 kilo 480 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



- Hakkari

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