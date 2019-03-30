Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 25 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Hakkari'de 25 Kilo Eroin Ele Geçirildi

49 dakika önce

HAKKARİ'de güvenlik güçlerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı araçta, 25 kilo 480 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Hakkari'de 25 Kilo Eroin Ele Geçirildi, System.String[]
HAKKARİ'de güvenlik güçlerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı araçta, 25 kilo 480 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. 

Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerinin şüphe üzerinde durdurduğu bir araçta arama yapıldı. Aramada, 25 kilo 480 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:45 Kaynak: DHA

Hakkari, Güncel
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