Hakkari'de 251 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Hakkari'de 251 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı

Hakkari'de 251 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı

30.01.2021 12:44

HAKKARİ'de, etkili olan kar yağışıyla 251 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı.

HAKKARİ'de, etkili olan kar yağışıyla 251 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.Hakkar, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştığı belirtilirken, 84 köy ve 167 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. Belediye ekipleri ise kent merkezindeki mahallelerde kar temizliği yaptı.

- Yolu

Kaynak: DHA
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