Son Dakika | Hakkari'de 254 kilo eroin ele geçirildi
05.01.2021 14:36
Son dakika haberlerine göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri, 2021 yılının ilk haftasında rekor uyuşturucu operasyonuna imza atarak 254 kilo 140 gram eroin ele geçirdi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri, 2021 yılının ilk haftasında rekor uyuşturucu operasyonuna imza atarak 254 kilo 140 gram eroin ele geçirdi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce Yüksekova ilçesi İpekyolu Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir kamyonda yapılan aramada; aracın kasasına zulalanmış vaziyette toplam 254 kilo 140 gram eroin maddesi ele geçirildi Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
(Feyzullah Taş/İHA)
Son Dakika Oyuncu Sanem Yeles, 5 aylık hamile olduğunun müjdesini verdi İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi öncesi su telaşı yaşanıyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın? Son Dakika! İstanbul'da kar yağışı ile ilgili haberlere Meteoroloji'den yanıt: Bilgimiz dışında yapılmıştır Yılbaşı pastasından tektaş yüzük çıkınca şaşkına döndü! Günün şanslı müşterisiymiş Asgari ücret, memur ve emeklinin ardından gözler özel sektör zammında! Masada iki farklı oran var Ağaç kovuğuna gizlenmiş el bombası ele geçirildi