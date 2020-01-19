Hakkari'de 259 yerleşim yeri ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de 259 yerleşim yeri ulaşıma kapandı - Son Dakika

Hakkari'de 259 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

7 saat önce

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 82 köy, 177 mezra yolunu açma çalışması devam ediyor.

Hakkari'de 259 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, System.String[]

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 82 köy, 177 mezra yolunu açma çalışması devam ediyor.


Hakkari İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekibinin geceli gündüzlü çalışması sonucunda açılan birçok köy ve mezra yolunun yeniden ulaşıma kapandığı belirtildi. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 82 köy, 177 mezra yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların devam ediyor. Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yetkilileri, merkez: 8 köy, 22 Mezra, Şemdinli ilçesinde 18 köy 69 Mezra, Derecik ilçesinde 2 köy, 1 mezra, Çukurca ilçesinde 9 köy, 14 mezra ve Yüksekova ilçesinde 45 köy 71 mezra yolunun ulaşıma kapandı. Köy ve mezra yolarının açılması için çalışmalarını devam ettiğini ifade ettiler. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji, yeni hafta öncesi soğuk hava için alarm verdi! İşte il il hava durumu
Yiyecek arayan kurtlar sokak köpeğini parçaladı Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarının tamamı serbest bırakıldı Şehit cenazesinde bir grup genç, üşümesinler diye montlarını askerlere giydirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 18:13:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari'de 259 yerleşim yeri ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]