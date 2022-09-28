Afyonkarahisarlı anne 7 yıl sonra oğlunun şehit olduğu yere gitti - Son Dakika
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Afyonkarahisarlı anne 7 yıl sonra oğlunun şehit olduğu yere gitti

28.09.2022 13:50
Afyonkarahisarlı anne 7 yıl sonra oğlunun şehit olduğu yere gitti

Hakkari'de 28 Eylül 2015 yılında PKK'lı teröristlerin köprüye yerleştirdiği patlayıcıyı, zırhlı aracın geçişi sırasında patlatması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İzzet Taşbaş'ın annesinin, oğlunun şehit düştüğü bölgeyi ziyaret ettiği bildirildi.

Hakkari'de 28 Eylül 2015 yılında PKK'lı teröristlerin köprüye yerleştirdiği patlayıcıyı, zırhlı aracın geçişi sırasında patlatması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İzzet Taşbaş'ın annesinin, oğlunun şehit düştüğü bölgeyi ziyaret ettiği bildirildi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, yaptığı yazılı açıklamada, Hakkari'de 28 Eylül 2015 yılında PKK'lı teröristlerce şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş İzzet Taşbaş'ın annesi Saliha Taşbaş'ın, 7 yıl önceki oğlunun şehadet tarihinde, şehit olduğu yere, Hakkari Çukurca'ya olayın gerçekleştiği yere gittiğini belirtti.

Anne Saliha Taşbaş'ın uzun zamandır oğlunun şehit olduğu yere gitmek ve görmek istediğini kendisine söylediğini ancak ilk başta "acıları tazelenir, üzülür" düşüncesiyle müracaatı geciktirdiklerini vurgulayan Kumartaşlı, şöyle devam etti:

"Sonra yine ısrarla gitmek istediğini söyledi. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'e annenin adına bir mektup yazdım. Komutan hemen talimatlarını verdi. Oğlunun şehit olduğu tarihte bölgenin güvenliği alınarak gidip gelmesi için tüm hazırlıklar yapıldı. Jandarma tarafından uçak bileti alındı. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel araçla havaalanına götürüldü. Hakkari'de komutanlar karşıladı ve güvenlik önlemleri içinde anne patlamanın olduğu yeri ziyaret etti."

Ziyarette duygusal anların yaşandığını aktaran Kumartaşlı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin başta olmak üzere tüm komutanlara teşekkür etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Karahisar, Jandarma, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisarlı anne 7 yıl sonra oğlunun şehit olduğu yere gitti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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