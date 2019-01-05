Hakkari'de 29 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı
1 saat önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de kapalı bulunan 29 yerleşim yerinin ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari
'de kapalı bulunan 29 yerleşim yerinin ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.
Yoğun kar yağışı sonrası Şemdinli
'de 6 köy ve 18 mezra, Yüksekova
ilçesinde ise 5 mezra yolu olmak üzere toplam 29 yerleşim yeri yolunun açılması için Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Kar
yağışı sonrası kapanan onlarca köy ve mezra yolunun kısa sürede ulaşıma açıldığını ifade eden yetkililer, yüksek rakımda bulunan ve halen kapalı olan yolların açılması için de çalışmaların devam ettiğini belirttiler. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:21 Kaynak: İHA
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