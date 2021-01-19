Hakkari'de 294 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Hakkari'de 294 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 295 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de saat 08.00 itibariyle merkezde 25 köy ve 56 mezra, Yüksekova'da 56 köy ve 78 mezra, Şemdinli'de 14 köy ve 65 mezra yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Yolların yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekibi çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Kent merkezinde ise kar kalınlığı 35 santimetreyi bulurken, belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.