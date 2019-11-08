Son Dakika Haberleri: Hakkari'de "3-9 Kasım Organ Bağış Haftası" etkinlikleri
Son Dakika Güncel Hakkari'de '3-9 Kasım Organ Bağış Haftası' etkinlikleri

Hakkari'de "3-9 Kasım Organ Bağış Haftası" etkinlikleri

8 saat önce

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "3-9 Kasım Organ Bağış Haftası" etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi.

Hakkari'de

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "3-9 Kasım Organ Bağış Haftası" etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi.


Sağlık Bakanlığının her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında düzenlediği 'Organ Bağış Haftası' etkinlikleri kapsamında Hakkari'de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Hakkari Devlet Hastanesi konferans salonunda sağlık çalışanlarına yönelik konferans düzenlendi. Hakkari Devlet Hastanesi Nefroloji Uzmanı Drç Nuri Barış Hasbal, sinevizyon eşliğinde organ bağışı ve naklinin yaygınlaşmasıyla ilgili sunum yaptı.


Dr. Hasbal, sunumunda organ bağışı ve naklinin yaygınlaştırılması ve bu bilincin yeterince gelişmesini sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl 3 - 9 Kasım tarihleri arasında 'Organ Bağış Haftası' etkinliği düzenlendiğini belirterek, "Organ nakli nedir? Kimler organ bağışında bulunabilir? Hangi organ ve dokuların nakli yapılabilir? Yasal ve dini boyutu nedir? Beyin ölümü, beyin ölümüne kimler karar verir, organ bağışında ailenin onayının alınması" konularında detaylı bilgiler verdi. - HAKKARİ

İl Sağlık Müdürlüğü, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güzel oyuncu Aslıhan Karalar, Kuruluş Osman'ın yayın tarihini duyurdu
Mucize Doktor'da Ali Vefa'nın "Neden beni sevmiyorsunuz?" sözleri duygulandırdı İstanbul-8 yıl sonra gelen telefonla yeniden doğdu Son Dakika: A Milli Takımımızın, İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosu belli oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 23:31:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de "3-9 Kasım Organ Bağış Haftası" etkinlikleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]