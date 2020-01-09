Hakkari'de 3 gün önce kaybolan esnafın cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de 3 gün önce kaybolan esnafın cesedi bulundu - Son Dakika

Hakkari'de 3 gün önce kaybolan esnafın cesedi bulundu

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 gündür aranan esnafın cesedi bulundu.

Hakkari'de 3 gün önce kaybolan esnafın cesedi bulundu, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 gündür aranan esnafın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yeşildere Mahallesi'nde 3 gün önce halk pazarındaki iş yerine gitmek için evden ayrılan Tahir Çetin'den (41) haber alamayan yakınları, durumu emniyete bildirdi.

Sabah saatlerinde pazardaki iş yerlerini açmaya giden esnaf, buldukları çuvalda ceset olduğunu fark etti. Durumun haber verilmesiyle olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede cesedin Çetin'e ait olduğu belirlendi.

Çetin'in cesedi incelemenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tahir Çetin, Yeşildere, Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:42 Kaynak: AA
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