Hakkari'de 3 kilo 340 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'de 3 kilo 340 gram metamfetamin ele geçirildi

Hakkari'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 kilo 340 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 kilo 340 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli ya da depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs veya şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce ilimizden Batı illerine uyuşturucu madde götürüleceği bilgisi edinilmiş, edinilen bilgiler doğrultusunda 5 Temmuz 2020 tarihinde yapılan uygulamalarda 3 kilo 340 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, olay ile ilgili olarak 1 şahıs gözaltına alınmıştır. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak işlem başlatılmış olup adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 08:33 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de 3 kilo 340 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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