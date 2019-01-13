Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 3 Metrelik Buz Sarkıtları Oluştu

Hakkari'de 3 Metrelik Buz Sarkıtları Oluştu

49 dakika önce

Hakkari'de havaların soğumasıyla birlikte çatılarda 3 metreyi aşan sarkıtlar oluştu.

Hakkari'de 3 Metrelik Buz Sarkıtları Oluştu, System.String[]
Hakkari'de havaların soğumasıyla birlikte çatılarda 3 metreyi aşan sarkıtlar oluştu.

Dondurucu soğukların yaşandığı Hakkari'de evlerin saçaklarında oluşan buz sarkıtları görenleri hayrete düşürüyor. Merzan Mahallesi'nde ikamet eden Musa Bor'a ait 2 katlı evin çatısında oluşan buz sarkıtları ilginç bir görüntü oluşturdu. Evin yanından geçen vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirerek sosyal medyada paylaştığı sarkıtlar tıklanma rekoru kırdı. İsa Bor adlı vatandaş, evin her iki katında oluşan buz sarkıtlarının 3 metreyi geçtiğini söyledi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:21 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump'ı Tuvalet Fırçası Haline Getirdiler Eski Bakan Recep Akdağ,Gençlerle Birlikte Renkli Görüntüler Verdi

Erdoğan'dan Down Sendromlu Çocuğa: Beni Ne Kadar Seviyorsun, Göster Bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 18:10:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 3 Metrelik Buz Sarkıtları Oluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]