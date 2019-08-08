Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
Hakkari'de düzenlenen hava destekli operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:48 Kaynak: AA
'de düzenlenen hava destekli operasyonda 3 PKK
'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter
hesabından yapılan açıklamada, Hakkari bölgesinde hava destekli operasyon icra edildiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu operasyonda 3 PKK'lı bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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