Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 3 pkk'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Hakkari'de 3 pkk'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 3 pkk'lı terörist etkisiz hale getirildi

20 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hakkari'de 3 pkk'lı terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hakkari Çukurca bölgesinde başarıyla icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.


Hakkari, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:39 Kaynak: DHA
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