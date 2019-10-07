Hakkari'de 3 pkk'lı terörist etkisiz hale getirildi
20 dakika önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:39 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari
'de gerçekleştirilen operasyonda 3 PKK
'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Hakkari Çukurca
bölgesinde başarıyla icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
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