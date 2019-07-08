Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Haber

Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

24 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Çukurca ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:10 Kaynak: DHA
Çukurca, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Ersoy'dan 'Sıla' açıklaması Deutsche Bank, 18 bin kişiyi işten çıkaracak Dış Ticaret Beklenti Anketi açıklandı Cumhurbaşkanlığı, dernek ve vakıflara ödenen parayı açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 10:34:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]