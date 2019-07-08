Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:14 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Çukurca ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Haber: ANKARA, -
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