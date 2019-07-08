Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

14 dakika önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca Çukurca kırsalında düzenlenen operasyonda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:17 Kaynak: AA
Çukurca, Hakkari, Güncel
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