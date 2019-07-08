Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
14 dakika önce
Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:17 Kaynak: AA
'nin Çukurca
ilçesi kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca Çukurca kırsalında düzenlenen operasyonda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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