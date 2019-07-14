Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Haber

Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

15 dakika önce

HAKKARİ'de düzenlenen operasyonda PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
HAKKARİ'de düzenlenen operasyonda PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi


- Ankara
İçişleri Bakanlığı, Hakkari, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakanlık paylaştı! İşte Pençe-2 Harekatı'ndan yeni görüntüler Serinlemek için baraja giren 3 çocuk kayboldu Baraj gölünde kaybolan 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı Şehit ateşi Ordu'ya düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.7.2019 15:51:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]