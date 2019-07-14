Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

5 dakika önce

Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
Jandarma, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:43 Kaynak: AA
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