Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
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HAKKARİ bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:15 Kaynak: DHA
HAKKARİ bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Hakkari bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 3 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Haber: ANKARA,
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