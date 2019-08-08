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Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

51 dakika önce

HAKKARİ bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

HAKKARİ bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Hakkari bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 3 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Haber: ANKARA,


Hakkari, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:15 Kaynak: DHA
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