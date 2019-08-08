Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 3 terörist, etkisiz hale getirildi
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Hakkari'de 3 terörist, etkisiz hale getirildi

12 dakika önce

HAKKARİ'de düzenlenen hava destekli operasyonda, PKK'lı 3 terörist, etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de 3 terörist, etkisiz hale getirildi, System.String[]
HAKKARİ'de düzenlenen hava destekli operasyonda, PKK'lı 3 terörist, etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından açıklamada, "Hakkari bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 3 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi" denildi.


Hakkari, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:49 Kaynak: DHA
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