Hakkâri'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
2 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'de gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:14 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari
'de gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 PKK
'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Hakkari kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Diyarbakır'da eylem yapan aile, oğlunun ölüm haberini HDP binası önünde aldı Kıran-2 operasyonunda PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi Eski terörist kadından, PKK ile HDP arasındaki ilişkiyle ilgili çarpıcı iddialar: Bağlantısı olmayan yer almıyor Son Dakika: Yargıtay, KCK davasını karara bağladı! 2 HDP'li vekilin mahkumiyet kararı onandı