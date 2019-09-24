Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Hakkari kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Hakkari kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, Hakkari kırsalında hava destekli operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari, PKK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:18 Kaynak: AA
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