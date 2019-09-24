Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
Hakkari kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:18 Kaynak: AA
Hakkari kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, Hakkari kırsalında hava destekli operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
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