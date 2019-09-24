Hakkâri'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı , Hakkari 'de gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 PKK 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hakkari kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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