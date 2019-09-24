Son Dakika Haberleri: Hakkâri'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Hakkâri'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hakkâri'de 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hakkari kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA, -


Hakkari, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:48 Kaynak: DHA
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