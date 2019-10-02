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Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

56 dakika önce

Hakkari il merkezi ve Çukurca ilçesinde yürütülen operasyonlarda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Hakkari il merkezi ve Çukurca ilçesinde yürütülen operasyonlarda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "1 Ekim 2019 günü ilimiz Çukurca ilçesi Kazan Vadisi mevkiinde 2 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. SİHA ile belirlenen noktalara atış yapılarak 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Aynı gün ilimiz merkez Kavaklı köyü kırsal alanında tespit edilen 1 bölücü terör örgütü mensubu da yapılan hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.

(Feyzullah Taş/İHA)

Hakkari, Çukurca, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:00 Kaynak: İHA
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