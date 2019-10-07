Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Türk Silahlı Kuvvetlerince Hakkari kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:44 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetlerince Hakkari kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çukurca ilçesi kırsalında başarıyla icra edilen operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
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