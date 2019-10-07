Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

12 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetlerince Hakkari kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetlerince Hakkari kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çukurca ilçesi kırsalında başarıyla icra edilen operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:44 Kaynak: AA
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