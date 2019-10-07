Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca bölgesinde devam eden operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca bölgesinde devam eden operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Hakkari/ Çukurca bölgesinde başarıyla icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Çukurca, Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:02 Kaynak: İHA
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