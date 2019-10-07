Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca bölgesinde devam eden operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:02 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca bölgesinde devam eden operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hakkari/ Çukurca bölgesinde başarıyla icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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