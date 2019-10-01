Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)
1 saat önce
2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİİçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleşirilen operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:59 Kaynak: DHA
2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleşirilen operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtilirken, etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 3'e yükseldi.
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