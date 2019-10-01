Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)
Son Dakika Güncel Haber

Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)

1 saat önce

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİİçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleşirilen operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi (2), System.String[]

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleşirilen operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtilirken, etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 3'e yükseldi.


İçişleri Bakanlığı, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da 209 kara ekibinin katıldığı drone'lu huzur ve güven uygulaması yapılması
İstanbul Havalimanındaki robotlar, Washington Post'ta anlatıldı Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e ağır suçlama: 7 bin 500 Euro'ya alınan ağaçların gerçek fiyatının 780 Euro olduğunu öğrendik TBMM resepsiyonunda renkli anlar! Erdoğan davetlilere Tekirdağ köftesi ikram etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 01:07:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]