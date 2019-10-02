Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)
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Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)

56 dakika önce

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİİçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleşirilen operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi (2), System.String[]

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleşirilen operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtilirken, etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 3'e yükseldi.

Haber: ANKARA,


Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:10 Kaynak: DHA
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