Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

20.06.2023 09:52

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Yüksekova kırsalında 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonu düzenleyen güvenlik güçleri tebrik edilirken, Bakan Yerlikaya terörle mücadelenin devam edeceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Yüksekova kırsalında 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanlarımıza bin selam olsun" ifadeleri yer aldı.

KEŞİF FAALİYETLERİNDE TESPİT EDİLDİ

Teröristlerin İHA'larla tespit edildiğini belirten metinde, "Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Dairesi Başkanlığı ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığımızın birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında, EGM İHA'larımızın yaptığı keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında Hakkari Yüksekova kırsalında 3 terörist tespit edildi. Sabah saatlerinde jandarma özel harekat timlerimizce 'Şehit Polis Memuru Burak Derya Operasyonu' kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

"DEVAM" MESAJI VERDİ

Operasyonu düzenleyen güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde terör sona erene kadar mücadelenin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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