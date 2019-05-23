Hakkari
'de 3.Ters Lale ve Uçkun Festivali coşkusu
Polis
ile vatandaş kol kola halay çekti
Hakkari polisi 250 kilo lokum dağıttı
HAKKARİ -
Hakkari Valiliği
ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hakkari'de 3.Ters Lale ve Uçkun Festivali renkli görüntülere sahne oldu.
Valilik önünde düzenlenen 3.Ters Lale ve Uçkun Festivaline Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Cumhuriyet Başsavcısı
Mustafa Balık
, Dağ ve
Komando
Tugayı Kurmay Başkanı
Piyade
Komando Albay Kurmay Başkanı H. Ünal
Akmeşe
, İl
Jandarma
Komutanı Tuğgeneral
Nuri Öztürk
, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, İl Kültür Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Gençlik Spor İl Müdürü Reşit Güldal,
Türkiye
Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Hakkari İl Temsilcisi
İbrahim Adıyaman
ve binlerce Hakkarili vatandaş katıldı.
Vali ve beraberindeki protokol üyeleri ilk olarak festival alanına kurulan
Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Polis tarafından vatandaşlara dağıtılan lokum standı ile
Kızılay
Hakkari Şubesi, Kahve Deryası, AHS ve Peoples Cafe stantlarını dolaştılar.
İl Kültür Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Ters lale'nin anlamı ve yörede yetişen uşkun'un tarihçesi hakkında detaylı bilgiler verdi.
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, " Hakkari'nin tarih, kültür ve turizm potansiyeli ile bir kültür ve turizm şehri olduğunu söyledi. Vali Akbıyık,"Son yıllarda adeta bir festival şehri haline gelen Hakkari'de gerçekleştirdiğimiz 3.
Kar
Festivalinin ardından, 3.Ters Lale ve Uçkun Festivali'ni düzenledik. Ters Lale'nin anavatanı Hakkari'dir. Yörede bolca yetişen uşkun ise halk dilinde her derde devadır.
Huzur
ve güvenin hakim olduğu Hakkari'de hayat var" dedi.
Ünlü Türkücü
Aydın
Aydın uşkun kostümü ile festival alanına gelerek protokol üyeleri ve binlerce vatandaşa uşkun dağıtarak birbirinden güzel şarkılar seslendirdi.
Şifa dağıtan uşkun baba kılığındaki ünlü türkücü Aydın Aydın etrafında toplanan kalabalığın sevgi gösterileri ile karşılandı. Festival; halk oyunları gösterisi, yöresel kıyafet defilesi, Ters Lale ve uşkun güzeli Yarışması, en çok uşkun yeme yarışması, en iyi uçkun yarışması ile devam etti.
Reng-i Hakkari gösterisinin ardından Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, sanatçı Aydın Aydın, polis memurları Hakkarili vatandaşlarla kol kola girerek halay çektiler. Birlik ve beraberliğin en güzel şekilde sergilendiği festival büyük ilgi gördü.
Festival sonunda Ters Lale ve uşkun güzeli Yarışması, en çok uşkun yeme yarışması, en iyi uşkun yarışmasında birince gelenlere Vali İdris Akbıyık tarafından çeyrek altın hediye edildi. Stant kuran esnaflara ise plaket takdim edilirken, basın mensupları ve çok sayıda vatandaşa ise nostaljik FM radyo hediye edildi.