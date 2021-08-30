Sanatçı Ahmet Öngel'den Zafer Bayramı konseri

Hakkari Valiliği ve Hakkari Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği konserde Ahmet Öngel sahne aldı.

Valilik önünde düzenlenen konser, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu'nun gösterisinin ardından sanatçı Ahmet Öngel sahneye çıktı. Konser sonunda kanaat önderi Hasan Özdemir, sanatçıya yöre kültürünü yansıtan bir kilim hediye ederek, verdiği konserden dolayı kendisine teşekkür etti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Zafer Bayramı'nın önemine değinerek, katılımcıların bayramını kutladı. Her zaman mazlum milletlerin yanında olacaklarını, Türk milleti ve devletinden bekledikleri ümidi boşa çıkarmayacaklarını ifade eden Vali Akbıyık, "Vatanımızın her karış toprağı şehit kanıyla dolu. En çok şehidi de Hakkari'de vermişiz. 3 bin 270 civarı şehidimiz var. Bunun 710 civarı Hakkarili, 2 bin 500 civarı da asker, polis, jandarma. Türkiye en zor zamanlarında yedi düvele karşı Meydan Muharebelerini, Sakarya Savaşlarını, Büyük Taaruzları kazandı. Düşmanı bu topraklardın attı" dedi.

Program Vali Akbıyık'ın sanatçı Ahmet Öngel'e hediye vermesinin ardından sona erdi. - HAKKARİ