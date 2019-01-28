Hakkari'de 30 Ayrı Noktaya Çığ Düştü
1 saat önce
Hakkari'de etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle 30 ayrı noktaya çığ düştüğü belirtildi.
Hakkari
'de etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle 30 ayrı noktaya çığ düştüğü belirtildi.
Karayolları 114. Şube Şefliği yetkilileri, Hakkari- Van
ve Hakkari- Çukurca
karayoluna dün akşamdan beri 30'a yakın noktada çığ düştüğünü, karayolunun ulaşıma kapanmaması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi. Gerekmedikçe yola çıkılmaması uyarısında da bulunan yetkililer, çığların düşmeye devam ettiğini kaydetti. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:29 Kaynak: İHA
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