Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 30 Ayrı Noktaya Çığ Düştü

Hakkari'de 30 Ayrı Noktaya Çığ Düştü

1 saat önce

Hakkari'de etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle 30 ayrı noktaya çığ düştüğü belirtildi.

Hakkari'de 30 Ayrı Noktaya Çığ Düştü, System.String[]
Hakkari'de etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle 30 ayrı noktaya çığ düştüğü belirtildi.

Karayolları 114. Şube Şefliği yetkilileri, Hakkari- Van ve Hakkari- Çukurca karayoluna dün akşamdan beri 30'a yakın noktada çığ düştüğünü, karayolunun ulaşıma kapanmaması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi. Gerekmedikçe yola çıkılmaması uyarısında da bulunan yetkililer, çığların düşmeye devam ettiğini kaydetti. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:29 Kaynak: İHA

Van, Çukurca, Hakkari, 3. Sayfa
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