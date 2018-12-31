Hakkari'de 30 Köy ve 66 Mezra Yolu Kapandı
34 dakika önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 30 köy ve 66 mezra yolu ulaşıma kapandı.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari
'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 30 köy ve 66 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Akşam saatlerinde başlayan ve okulların bir gün tatil edildiği Hakkari merkez ve Çukurca
ilçesinde kar yağışı belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada ise, 08.30 itibariyle il merkezinde 20 köy ve 44 mezra, Çukurca'da 8 köy ve 14 mezra, Yüksekova
'da 2 köy ve 8 mezra olmak üzere toplam 30 köy ve 66 mezra yolunun ulaşıma kapandığını duyurdu.
Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürü. - HAKKARİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:23 Kaynak: İHA
Doların Global Rezerv Paralar İçindeki Payı, Son 5 Yılın En Düşük Seviyesine Geriledi
Son Dakika! Erdoğan, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Hindistan Liderlerine Yeni Yıl Mesajı Gönderdi
Mehmet Özhaseki, "Bunu Kimseyle Konuşmam" Deyip Yanına Gelen Aday Adayına Anket Sonuçlarını Gösterdi
Dış Ticaret Açığı Kasım'da Yüzde 89,8 Azaldı