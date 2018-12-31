Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 30 Köy ve 66 Mezra Yolu Kapandı

Hakkari'de 30 Köy ve 66 Mezra Yolu Kapandı

34 dakika önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 30 köy ve 66 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de 30 Köy ve 66 Mezra Yolu Kapandı, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 30 köy ve 66 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Akşam saatlerinde başlayan ve okulların bir gün tatil edildiği Hakkari merkez ve Çukurca ilçesinde kar yağışı belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada ise, 08.30 itibariyle il merkezinde 20 köy ve 44 mezra, Çukurca'da 8 köy ve 14 mezra, Yüksekova'da 2 köy ve 8 mezra olmak üzere toplam 30 köy ve 66 mezra yolunun ulaşıma kapandığını duyurdu.

Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürü. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:23 Kaynak: İHA

Çukurca, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doların Global Rezerv Paralar İçindeki Payı, Son 5 Yılın En Düşük Seviyesine Geriledi Son Dakika! Erdoğan, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Hindistan Liderlerine Yeni Yıl Mesajı Gönderdi

Mehmet Özhaseki, "Bunu Kimseyle Konuşmam" Deyip Yanına Gelen Aday Adayına Anket Sonuçlarını Gösterdi Dış Ticaret Açığı Kasım'da Yüzde 89,8 Azaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 10:57:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 30 Köy ve 66 Mezra Yolu Kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]