Hakkari'de 307 yerleşim yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de 307 yerleşim yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Hakkari'de 307 yerleşim yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 307 yerleşim yolunu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de 307 yerleşim yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 307 yerleşim yolunu ulaşıma kapandı.


İl genelinde önceki gün öğle saatlerinde etkili olan ve belirli aralıklarla etkisini sürdürürken kar yağışı sonrası 95 köy, 212 mezra yolu olmak üzere 307 yerleşim yolunun ulaşıma kapandı. Hakkari Valiliği yetkilileri kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi genel Sekreterliği karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğünü ifade ettiler. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar yağışı etkili oluyor
Mahmud Abbas'tan Trump'a yanıt: Tarihe Kudüs'ü satan bir lider olarak geçmeyeceğim 8 milyon dolarlık bağışla gündeme gelen Kızılay'da bu kez cinsel istismar skandalı! İsrail'den küstah hareket! Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu ve ailesi havalimanında 5 saat alıkonuldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 17:27:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari'de 307 yerleşim yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]