Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 31 Alan 'Özel Güvenlik Bölgesi' İlan Edildi

Hakkari'de 31 Alan 'Özel Güvenlik Bölgesi' İlan Edildi

1 saat önce

Hakkari il merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırlarında bulunan 31 alan, 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Hakkari'de 31 Alan 'Özel Güvenlik Bölgesi' İlan Edildi, System.String[]
Hakkari il merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırlarında bulunan 31 alan, 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemlerinin kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başladığı belirtildi. Açıklamada, "Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; ilimiz merkez, Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırlarında bulunan 31 bölge, 19 Ocak 2019 günü saat 00.00.01'den 2 Şubat 2019 günü saat 23.5959'a kadar, 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır" denildi.

Açıklamada, 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilen alanlarla ilgili detaylı bilgilerin valilik internet sitesinde yer aldığı belirtildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:23 Kaynak: İHA

Şemdinli, Çukurca, Hakkari, 3. Sayfa
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