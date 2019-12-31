Hakkari'de 311 yerleşim yolu yeniden ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de 311 yerleşim yolu yeniden ulaşıma açıldı - Son Dakika

Hakkari'de 311 yerleşim yolu yeniden ulaşıma açıldı

6 saat önce

Hakkari'de yapılan geceli gündüzlü çalışmalar sonucu kapanan 311 yerleşim yerinin yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Hakkari'de 311 yerleşim yolu yeniden ulaşıma açıldı, System.String[]

Hakkari'de yapılan geceli gündüzlü çalışmalar sonucu kapanan 311 yerleşim yerinin yolu yeniden ulaşıma açıldı.


Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yolları il özel idaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ulaşıma açıldı. Hakkari genelinde kapanan 311 yerleşim yerinin yolu, il özel idaresi karla mücadele ekibi tarafından 65 iş makinesi ve 120 personelle yapılan gece-gündüzlü çalışmalar soncunda yeniden ulaşıma açıldı. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 08:56 Kaynak: İHA
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