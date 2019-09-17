Hakkari'de 32. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında program düzenlendi.

Ticaret İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan Vali İdris Akbıyık, Ahilik Haftasının 1988'den beri ülkenin her yerinde kutlandığını söyledi.

Ahilik kültürünün tarihi ve önemine değinen Akbıyık, "Cumhuriyetin kuruluşundan sonra birçok ticari ve esnafla ilgili kanunlar hazırlanırken ve kurumlar oluşturulurken Ahilik prensiplerinin ciddi katkıları olmuştur." dedi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin ise Ahilik teşkilatının insanlar arasındaki ticaret ve toplumsal ilişkilerde dürüstlük, iş ve meslek ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet etme, saygılı ve güler yüzlü olmayı temel ilke aldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından yılın esnafı, kalfası ve çırağına plaket, hafta kapsamında ilk ve ortaokullar arasında düzenlenen kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de hediyeleri verildi.



Programa Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Akboğa, Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yavuz Özcan, kurum amirleri, esnaf ve vatandaşlar da katıldı.