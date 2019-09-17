Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 32. Ahilik Haftası kutlamaları
Son Dakika Güncel Haber

Hakkari'de 32. Ahilik Haftası kutlamaları

1 saat önce

Hakkari'de 32. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında program düzenlendi.

Hakkari'de 32. Ahilik Haftası kutlamaları, System.String[]

Hakkari'de 32. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında program düzenlendi.

Ticaret İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan Vali İdris Akbıyık, Ahilik Haftasının 1988'den beri ülkenin her yerinde kutlandığını söyledi.

Ahilik kültürünün tarihi ve önemine değinen Akbıyık, "Cumhuriyetin kuruluşundan sonra birçok ticari ve esnafla ilgili kanunlar hazırlanırken ve kurumlar oluşturulurken Ahilik prensiplerinin ciddi katkıları olmuştur." dedi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin ise Ahilik teşkilatının insanlar arasındaki ticaret ve toplumsal ilişkilerde dürüstlük, iş ve meslek ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet etme, saygılı ve güler yüzlü olmayı temel ilke aldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından yılın esnafı, kalfası ve çırağına plaket, hafta kapsamında ilk ve ortaokullar arasında düzenlenen kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de hediyeleri verildi.


Programa Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Akboğa, Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yavuz Özcan, kurum amirleri, esnaf ve vatandaşlar da katıldı.

Ahilik Haftası, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karabük'te TYP'den 445 kişi işe alınacak
25 yıldır üzerinde oyun oynanan taşın, tarihi eser olduğu ortaya çıktı Gaziantep 'te 25 ton bozulmuş domates ele geçirildi Adnan Oktar'dan mal varlığı sorusuna yanıt: Tek bir malım, mülküm hiçbir şeyim yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 18:51:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 32. Ahilik Haftası kutlamaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]