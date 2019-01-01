Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 322 Köy ve Mezra Yolu Kardan Kapandı

Hakkari'de 322 Köy ve Mezra Yolu Kardan Kapandı

38 dakika önce

HAKKARİ'de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 322 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de 322 Köy ve Mezra Yolu Kardan Kapandı, System.String[]
HAKKARİ'de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 322 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari merkeze bağlı 21 köy, 44 mezra, Yüksekova ilçesinde 60 köy, 77 mezra, Çukurca ilçesinde 6 köy, 13 mezra, Şemdinli ilçesinde ise 20 köy ve 81 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:08 Kaynak: DHA

Hakkari, Güncel
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