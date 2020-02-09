Hakkari'de 326 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de 326 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Hakkari'de 326 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Hakkari'de 326 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandıHAKKARİ'de etkili olan yoğun kar yağı nedeniyle 101 köy ile 225 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de 326 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

HAKKARİ'de etkili olan yoğun kar yağı nedeniyle 101 köy ile 225 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari ve çevresinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının merkezde 15 santimetre, yüksek kesimlerde ise yer yer bir metreyi aştığı Hakkari'de merkeze bağlı 27 köy, 69 mezra, Yüksekova'da 46 köy, 72 mezra, Şemdinli'de 18 köy, 68 mezra, Çukurca'da 8 köy, 14 mezra, Derecik'te ise 2 köy ve 2 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Yağışın durmasının ardından yol açma çalışmalarına yeniden başlanılacağı belirtildi.

Hakkari'de 326 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:07 Kaynak: DHA
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