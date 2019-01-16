Hakkari'de 34 Kilo 970 Gram Esrar Ele Geçirildi
1 saat önce
Hakkari'de terör örgütünün finans kaynağına yönelik operasyonda toprağa gizlenmiş 34 kilo 970 gram esrar bulundu.
Hakkari
'de terör örgütünün finans kaynağına yönelik operasyonda toprağa gizlenmiş 34 kilo 970 gram esrar bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Merkeze bağlı Ağaçdibi köyü kırsalında gerçekleştirilen arazi aramasında toprağa gizlenmiş 34 kilo 970 gram toz esrar ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:12 Kaynak: AA
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