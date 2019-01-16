Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 34 Kilo 970 Gram Esrar Ele Geçirildi

Hakkari'de 34 Kilo 970 Gram Esrar Ele Geçirildi

1 saat önce

Hakkari'de terör örgütünün finans kaynağına yönelik operasyonda toprağa gizlenmiş 34 kilo 970 gram esrar bulundu.

Hakkari'de 34 Kilo 970 Gram Esrar Ele Geçirildi, System.String[]
Hakkari'de terör örgütünün finans kaynağına yönelik operasyonda toprağa gizlenmiş 34 kilo 970 gram esrar bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Merkeze bağlı Ağaçdibi köyü kırsalında gerçekleştirilen arazi aramasında toprağa gizlenmiş 34 kilo 970 gram toz esrar ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:12 Kaynak: AA

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