Hakkari'de 34 Kilo Toz Esrar Ele Geçirildi
2 saat önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 34 kilo 970 gram toz esrar ele geçirildi.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari
'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 34 kilo 970 gram toz esrar ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma
Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "16 Ocak 2019 günü ilimiz merkez Ağaçdibi köyü kırsal alanında icra edilen arazi arama tarama faaliyeti neticesinde, toprağa gizlenmiş vaziyette 34 kilo 970 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:55 Kaynak: İHA
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