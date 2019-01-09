Hakkari'de 354 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı, Okullar Tatil Edildi

Hakkari'de 354 yerleşim yerinin yolu kapandı, okullar tatil edildiHAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 354 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, il genelindeki okullar da tatil edildi.

Hakkari'de 354 yerleşim yerinin yolu kapandı, okullar tatil edildi



HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 354 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, il genelindeki okullar da tatil edildi.

Dün akşam saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle il merkezinde 28 köy ve 64 mezra, Çukurca'da 57 köy ve 15 mezra, Yüksekova'da 57 köy ve 78 mezra ve Şemdinli ilçesinde ise 20 köy ve 84 mezra yolu olmak üzere toplam 354 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okulların bir gün süreyle tatil edilirken, hamile ve engellilerin ise idari izinli sayılacak.

Okuldan dönen öğrenciler kardan adama dönüştü

Okulların tatil olması nedeniyle okuldan dönen öğrenciler ise adeta kardan adama dönüştü. Lapa lapa kar yağışı altında evlerinin yolunu tutan öğrenceler, yer yer zor anlar yaşadılar. Öğrencilerin okula gönderildikten sonra tatil kararı alınmasına tepki gösteren vatandaşlar, zamanında tatil kararı verilmesini istediler.

Kent merkezinde park halindeki araçlar kara gömülürken, yolda geçen araçlar ise sis ve kar nedeniyle güçlükle ilerleyebildiler.

Hakkari'nin karla güzel olduğunu belirten bazı vatandaşlar ise, son on yılın en büyük kar yağışına şahit olduklarını söylediler.

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