Hakkari'de 36 Yerleşim Yeri Kapandı
2 saat önce
Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 36 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.
Hakkari
'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 36 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.
Akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari merkezinde 5 köy ve 14 mezra ile Yüksekova
ilçesinde de 5 köy ve 12 mezra yolu ulaşıma kapandı. Yolların yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi, karla mücadele çalışmasını aralıksız olarak sürdürüyor.
Hakkari'nin 15 değişik mahallesinde ise, belediye karla mücadele ekibi geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürüyor. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:04 Kaynak: İHA
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