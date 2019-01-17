Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 36 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Hakkari'de 36 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

1 saat önce

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 36 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de 36 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı, System.String[]
Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 36 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Valilikten alınan bilgiye göre, il genelinde kar ve tipi nedeniyle 10 köy ve 26 mezrayla ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.


Bu arada belediye ekipleri de kent merkezinde biriken karları iş makinesi yardımıyla temizliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:07 Kaynak: AA

Hakkari, Güncel
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