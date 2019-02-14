Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 396 Adet Av Tüfeği Ele Geçirildi

Hakkari'de 396 Adet Av Tüfeği Ele Geçirildi

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 396 adet av tüfeği ele geçirildi.

Hakkari'de 396 Adet Av Tüfeği Ele Geçirildi, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 396 adet av tüfeği ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "13 Şubat 2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Akpınar köyü Duranlar mezrası Goligri mevkiinde icra edilen arazi arama tarama faaliyeti neticesinde 396 adet av tüfeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:25 Kaynak: İHA

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