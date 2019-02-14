Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 396 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Hakkari'de 396 Av Tüfeği Ele Geçirildi

28 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynağına yönelik operasyonda 396 av tüfeği ele geçirildi.

Hakkari'de 396 Av Tüfeği Ele Geçirildi, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynağına yönelik operasyonda 396 av tüfeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yüksekova ilçesine bağlı Akpınar köyü Duranlar mezrası Goligri mevkisinde dün gerçekleştirilen arama tarama çalışmalarında 396 av tüfeği bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:49 Kaynak: AA

PKK, Hakkari, Güncel
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