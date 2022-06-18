Hakkari'de "3x3 Sokak Basketbol Şampiyonası" yapıldı - Son Dakika
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Hakkari'de "3x3 Sokak Basketbol Şampiyonası" yapıldı

18.06.2022 09:42
Hakkari'de "3x3 Sokak Basketbol Şampiyonası" yapıldı

Hakkari'de "3x3 Sokak Basketbol Şampiyonası" düzenlendi.

Hakkari'de "3x3 Sokak Basketbol Şampiyonası" düzenlendi.

Belediye ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Kent Parkı'ndan düzenlenen etkinlik konserle başladı.

Kermes düzenlenen etkinlikte, halk oyunları gösterisi de yapıldı.

Üç gün boyunca akşam saatlerinde devam edecek etkinliğe 10 takım ile 80 sporcu katıldı.

Programa, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Abdulmecit Yılmaz, Basketbol Federasyonu İl Temsilcisi Yakup Aktaş ve vatandaşlar katıldı.

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Hakkari'de 3x3 'Sokak Basketbol Şampiyonası' başladı Hakkari'de 3x3 'Sokak Basketbol Şampiyonası' başladı Basketbol Altyapı Buse Görer Sezonu Sezonu şampiyonları belli oldu Basketbol Altyapı Buse Görer Sezonu Sezonu şampiyonları belli oldu
Kaynak: AA

basketbol, gençlik, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de '3x3 Sokak Basketbol Şampiyonası' yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de "3x3 Sokak Basketbol Şampiyonası" yapıldı - Son Dakika
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