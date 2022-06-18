Üç gün boyunca akşam saatlerinde devam edecek etkinliğe 10 takım ile 80 sporcu katıldı.

Kaynak: AA

basketbol, gençlik, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hakkari'de '3x3 Sokak Basketbol Şampiyonası' yapıldı - Son Dakika

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