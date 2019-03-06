Hakkari'de 4 Branşta Spor Yarışması Düzenleyecek

Hakkari Valiliği koordinasyonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde "Haydi Spora" sloganıyla satranç, masa tenisi, okçuluk ve badminton branşlarında ödüllü yarışmalar düzenleneceği bildirildi.

Hakkari Valiliği koordinasyonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde "Haydi Spora" sloganıyla satranç, masa tenisi, okçuluk ve badminton branşlarında ödüllü yarışmalar düzenleneceği bildirildi.



Ödüllü yarışmaya 18-35 yaş aralığı şartıyla tüm vatandaşların 11-29 Mart tarihleri arasında başvuru yapabileceklerini ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, spor tesislerinin 7/24 halkın hizmetinde olup 7'den 70'e herkesi spor yapmaya davet ettiklerini söyledi. Güldal, "Halkımızın spora her zaman ulaşabilmesi adına tüm enerjimizle çalışmaya devam ediyoruz. Şehrimiz adına sporla ilgili büyük gelişmeler devam edecektir. Kurumumuz çok çeşitli projeler gerçekleştiriyor. Bunlarda bizi spor kenti olma yolunda önemli bir adım atmamıza vesile oluyor. Hedefimiz bundan sonrasında da bütün spor branşlarında milli takımlara sporcu kazandırmaktır. Önümüzdeki yıllarda altyapılarımızda çok iyi sporcular çıkaracağımıza inanamıyorum" diye konuştu. - HAKKARİ

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